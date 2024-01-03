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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Aralık ayında 45 şüpheliyi uyuşturucu operasyonlarında yakaladı - Son Dakika
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Aralık ayında 45 şüpheliyi uyuşturucu operasyonlarında yakaladı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Aralık ayında 45 şüpheliyi uyuşturucu operasyonlarında yakaladı
03.01.2024 - 15:43,
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aralık ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliyi yakaladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 215 adet sentetik ecza maddesi, 142,3 gram sentetik kannobinoid maddesi, 130,98 gram metamfetamin maddesi, 33,31 gram eroin maddesi, 23,95 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 224 adet fişek ele geçirildi.

Haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Aralık ayında 45 şüpheliyi uyuşturucu operasyonlarında yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Aralık ayında 45 şüpheliyi uyuşturucu operasyonlarında yakaladı - Son Dakika
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