Niğde\'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

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Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan planlı operasyon çerçevesinde 8 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerinde yapılan aramalarda 262,81 gram uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ile 4 fişek ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE