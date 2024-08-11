Niğde\'de Yalnız Yaşayan Kadın Evde Düşerek Hayatını Kaybetti

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Niğde merkeze bağlı Gösterli köyünde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evde düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Gösterli köyünde meydana geldi. Gösterli köyünde yalnız yaşayan Döne G.'den (74) haber alamayan oğlu, eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Döne G.'yi ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma tarafından yapılan soruşturmada yaşlı kadının lavaboda düşerek yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE