Niğde'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Sağanak yağış sonrası, 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.
Niğde'de sağanak yağışın ardından 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından 3 araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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