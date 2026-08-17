Niğde\'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Niğde'de sağanak yağışın ardından 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından 3 araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.