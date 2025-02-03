Niğde'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

3.Sayfa

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Kanlı baskın ülkeyi yangın yerine çevirdi! 50 kişi hayatını kaybetti

Maçtan sonra herkes birbirine girdi

Morata\'nın maliyeti belli oldu

İmamoğlu\'na destek için Çağlayan\'a giden isim görevden alındı

Niğde'de 9 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

NİĞDE - Niğde'de 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

9 aracın birbirine çarptığı kazada çarpışmaların etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçların çekici yardımıyla bulvardan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.