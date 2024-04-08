Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu - Son Dakika
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Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu. Çarıklı köyünde meydana gelen olayda, 2 işçi hayatını kaybederken 4 işçi de yaralandı.

08.04.2024 18:43  Güncelleme: 18:44
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- Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

NİĞDE - Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; ölü ve yaraların isimleri de belli oldu.

Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu - Son Dakika

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