- Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu
NİĞDE - Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.
Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; ölü ve yaraların isimleri de belli oldu.
Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.
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