Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 7 Günde Yapılan Çalışmaları Açıkladı - Son Dakika
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 7 Günde Yapılan Çalışmaları Açıkladı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 7 Günde Yapılan Çalışmaları Açıkladı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık, Narkotik ve Trafik ekiplerinin 7 gün içinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. İl genelinde yapılan çalışmalarda 202 kişi hakkında işlem başlatıldı, 11 aranan şahıs yakalandı ve 4 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca kaçakçılık operasyonlarında 164 bin 20 adet makaron ve 28 adet elektronik sigara ele geçirildi. Narkotik ekipleri ise 10 operasyonda 11 kişiyi yakalayarak uyuşturucu madde ele geçirdi. Trafik denetimlerinde ise 9 bin 322 araç sürücüsünde ihlal tespit edildi ve 1505 sürücüye cezai işlem uygulandı.

27.08.2024 10:27
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık, Narkotik ve Trafik ekiplerinin 7 gün içinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

19-25 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü personellerince il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 202 şahıs hakkında işlem başlatıldığı, şahıslardan 3'ünün tutuklandığı yine çeşitli suçlardan aranan 11 şahsın yakalandığı ve 4 hırsızlık olayının aydınlatılarak şüphelilerin gözaltına aldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ise 3 şahsın yakalandığı, gümrük kaçağı 164 bin 20 adet makaron, 28 adet elektronik sigara ele geçirildiği belirtildi. Narkotik ekiplerinin 1 haftalık sürede yaptığı 10 operasyonda da yakalanan 11 şahıstan 1'i tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 9 bin 322 araç sürücüsünde ihlal tespit eden ekipler bunlardan 1505'ine 3 milyon 228 bin 298 TL tutarında cezai işlem uyguladı. 41 araç ise trafikten men edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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