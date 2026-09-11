Niğde Ulukışla'da jandarma operasyonunda 364 gram esrar ile 6 kök kenevir ele geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 364 gram kubar esrar ile 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İki şüphelinin ikametleri ile bağ ve bahçelerinde yapılan aramaların ardından iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 364 gram kubar esrar ile 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyünde operasyon gerçekleştirdi. İki şüphelinin ikametleri ile bağ ve bahçelerinde yapılan aramalarda 364 gram uyuşturucu madde ve 6 kök kenevir bitkisi bulundu.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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