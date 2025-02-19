Nilüfer Belediyespor'un Smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü Doğal Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor'un Smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü Doğal Olarak Belirlendi

Nilüfer Belediyespor\'un Smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez\'in Ölümü Doğal Olarak Belirlendi

Bursa'da evinde cansız bedeni bulunan Nilüfer Belediyespor'un smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi raporunda 'doğal ölüm' sonucuna varıldı. Savcılık, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

19.02.2025 13:29  Güncelleme: 13:42
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Bursa'da kaldığı evde cansız bedeni bulunan Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in, otopsi raporunda 'doğal ölüm' sonucunun yer almasıyla soruşturmayı yürüten savcılık 'takipsizlik' kararı verdi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez (28), 29 Ağustos 2024 tarihindeki idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri ve arkadaşları evine gitti. Polis ve sağlık ekipleriyle evine girilen Lopez, yatağında hareketsiz halde bulundu. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere Porto Riko'ya gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edilen sporcuda zorlama olmadığı da anlaşıldı.

Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu hayatını kaybettiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 'takipsizlik' kararı verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nilüfer Belediyespor'un Smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü Doğal Olarak Belirlendi - Son Dakika

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