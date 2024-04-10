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Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu

Sağanak yağmurdan dolayı şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı

VAN - Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Van merkezde belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de etkili olurken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, beyaza bürünen bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için yolda kar temizle çalışması başlattı.

Sağanak şehir merkezinde etkili oldu

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.