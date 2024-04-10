Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu

Geniş Video İzle

Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur nedeniyle şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı.

10.04.2024 03:53  Güncelleme: 04:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu

Sağanak yağmurdan dolayı şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı

VAN - Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Van merkezde belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de etkili olurken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, beyaza bürünen bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için yolda kar temizle çalışması başlattı.

Sağanak şehir merkezinde etkili oldu

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu
Kaynak: İHA

Van, Hava Durumu, Doğal Afetler, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’İsrail’’ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''İsrail'' çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de ’’Esenyurt’’ çatlağı Eski başkan ’’İşçi kıyımı yapıldı’’ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de ''Esenyurt'' çatlağı! Eski başkan ''İşçi kıyımı yapıldı'' deyip yerine gelen ismi topa tuttu
17:59 İrlanda’da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi İrlanda'da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 05:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement