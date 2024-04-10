Nisan karı yüksek kesimlerde etkili oldu
Sağanak yağmurdan dolayı şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı
VAN - Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Van merkezde belli aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de etkili olurken, sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, beyaza bürünen bölgede Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için yolda kar temizle çalışması başlattı.
Sağanak şehir merkezinde etkili oldu
Van'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Uşak merkeze bağlı Karaağaç Göleti'nde meydana gelen otomobil kazasında, Erkan Özçelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.
Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangın, bir kafede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde su baskınları da yaşandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, geriye fotoğrafları kaldı.
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir özel röportajda "Sinan'ı öldürenlerden her kötülüğü beklerim. Katilleri biliyorum ama somut delilim yok." ifadelerini kullandı.
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