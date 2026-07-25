Nişantaşı’nda binanın duvarı çöktü: Mahalleli deprem oldu zannetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nişantaşı’nda binanın duvarı çöktü: Mahalleli deprem oldu zannetti

Nişantaşı’nda binanın duvarı çöktü: Mahalleli deprem oldu zannetti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Nişantaşı'nda bir binanın duvarı çöktü. Mahalle sakinleri deprem olduğunu zannederken, zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Nişantaşı'nda bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Sesleri duyan mahalle sakinleri deprem olduğunu zannederken, zabıta ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay, Şişli Nişantaşı Mahallesi Halaskargazi Caddesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3. katında saat 17.00 sıralarında daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan başka bir binanın duvarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken duvarın parçaları, yan tarafta bulunan boş arsaya düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina çevresinde inceleme yaparak, olayla ilgili tutanak tuttu.

Dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi

Duvarı çöken dairenin 97 yaşındaki bir kadına ait olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayın yaşandığı sokaktaki bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan, "Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Demirler bizim odaya da zarar verdi. Büyük bir korkuydu, çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama duvarı çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi. Sorumlular dediler ki, 'Burayı yaptıracağız' ama 3-4 aydır hiç kimse ortalıkta yok. Birçok kişi mağdur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Nişantaşı, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Zabıta, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı’nda binanın duvarı çöktü: Mahalleli deprem oldu zannetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
LeBron James coşkusu Pennsylvania’yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
19:26
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 20:17:46. #7.13#
SON DAKİKA: Nişantaşı’nda binanın duvarı çöktü: Mahalleli deprem oldu zannetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.