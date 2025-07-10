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Nizip'te Feci Trafik Kazası

Nizip\'te Feci Trafik Kazası
10.07.2025 14:32
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Gaziantep Nizip'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, genç sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen ve bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesi Lise caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Çelik idaresindeki 27 AZD 243 plakalı motosikletin Cumhur A. yönetimindeki 27 ACS 196 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışma anı ve genç sürücünün yola savrulması net şekilde görüldü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik'e ilk müdahaleyi yaparak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu kritik olan genç, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 9 günün ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza kameraya yansıdı

Ömer Faruk Çelik'in hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli gencin aynı yönde seyir halinde ilerleyen otomobili geçmeye çalıştığı esnada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar ve ağır yaralanarak yola savrulduğu anlar yer aldı.

Çelik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken, Nizip ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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