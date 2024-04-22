Noter Çalışanı Dolandırıcının Oyununu Bozdu

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İnternet üzerinden verilen ilandaki aracı kendilerinin gibi ilana çıkaran dolandırıcıların oyununu noter çalışanı bozdu. Hem araç sahibini hem de aracı almak isteyen kişileri arayıp tezgah kuran dolandırıcının planı, alıcı ve satıcının durumundan şüphelenen noter çalışanının devreye girmesiyle bozuldu. Her iki taraf da durumun farkına varırken dolandırıcının aracı alacak kişiyle 670 bin liraya, satıcıyla 950 bin liraya anlaştığı belirlendi.

İnternet üzerinden araç satış ilanı gören Fadıl Kalkanlı, araç sahibi olduğunu iddia eden dolandırıcılarla telefonda görüştü. Dolandırıcılar, aracın Serik'te akrabasında olduğunu ve noter işlemleri sırasında parayı kendilerine göndermesini isteyip aracı satan kişiyle fazla muhatap olmamasını ve borcu olduğundan dolayı akrabasıyla arasının iyi olmadığını söyledi. Daha sonra dolandırıcılar, aracın gerçek sahibi Tuncay Masim'i alıcı gibi arayarak aracı yeğeni için alacaklarını ve sürpriz yapmak istediklerini, bu yüzden bilgi vermemesini isteyip Serik'te noter işlemlerini yapmaları için sözleşti. Hiçbir şeyden habersiz şekilde alıcı Fadıl Kalkanlı ile araç sahibi Tuncay Masim, satış işlemleri için noter ofisine gelerek aracın satış işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Noter çalışanları, satış işlemleri sırasında bazı tutarsızlıklar fark etti. Dikkatli inceleme sonucunda, olayın bir "sazan sarmalı" dolandırıcılık girişimi olduğu tespit edildi.

Alıcı Fadıl Kalkanlı, "Akşam telefonda arabayı gördüm, aradım, fiyatta anlaştık. Kapora istemedi. 'Arabayı ilandan kaldır geliyorum' dedim. Otobüs bileti almamı söyledi. 'Otobüs biletini gönder, ilandan kaldırayım' dedi. Bileti aldım, ona gönderdim, arabayı ilandan kaldırdı. Buraya geldim, 'Notere gitmeden bana paranın yarısını atacaksın, ondan sonra işlem başlayacak' dedi. 'Noterin yanına giderim, hem parayı atarım hem hasara bakarız, ikimiz için de güvenli olur' dedim. Araba sahibine 'Arkadaş, ticaretimiz zarar görmesin' demiş. Bana da 'O adam benim dayım, dayıma borcum var, dayım aracı sana ne kadara sattığımı bilmesin' demiş. Sonra notere geldik, noter anlattıklarımdan şüphelendi. Çok şükür ki kendimizi kurtardık. İlanı sosyal medya uygulaması Facebook'ta gördüm, 'Acil Satılık' yazıyordu. Uygun fiyat olduğunu gördüm, bütçeme yakındı, benlik dedim. Sabah devri öncesi dayımın bankada küçük bir işi var, arabanın bandrolünü yatıracak dedi ama öncesinde borcu yok demişti. Orada şüphelendim" diye konuştu.

Araç sahibi Tuncay Masim ise aracı satmak için ilan verdiğini belirterek, "Yalnız ilanda bir arkadaşın beni aradığını fark ettim. Şırnak'ta komutan olduğunu söyledi. Arabanın parasını atacağım dedi, şüphelendim. Bankaya gittim, notere geldik, işlem yaptırırken dolandırıldığımızın farkına vardık. Dolandırıcı asker olduğunu ve arabayı yeğenine alacağını, haberi olmamasını ve parayı hesabıma kendisinin atacağını söyledi. Noter işlemi için yeğeni dediği, benim gibi dolandırmak istediği Fadıl Kalkanlı ile noterde buluştuk. Adamın bizi dolandırdığını anladık. Aracıyı almaya gelen arkadaş da şüphelenmiş ve dolandırılmaya çalışıldığını anlamış. Biz aracımızı 950 bin lira olarak yayınladık. Dolandırıcı, arkadaşla 670 bin liraya anlaşmış" şeklinde konuştu.

Noter çalışanı İbrahim Deveci ise bu tarz vakaların sık yaşanmaya başladığını, bu yüzden bu konuya çok duyarlı olduklarını belirterek alıcı ve satıcıları uyardı. Gelen tüm araç satışı yapacak vatandaşları özellikle bu konuda uyardıklarını söyleyen Deveci, "Dolandırıcılar insanları kandırıyor, bazen vatandaşlar bize söylenmeye çekiniyor. Ondan dolayı sabah gelen vatandaş tedirgindi, durum böyle böyle dedi. Sakin olmasını söyledim. Satıcı da uzak duruyordu, problem ne dedik, onu da oturttuk. İki tarafı da dinledik ve dolandırma vakasından kurtardık" ifadesini kullandı. - ANTALYA