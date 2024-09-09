Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdiği için sunuculuk yaptığı Now TV tarafından 1 ay önce zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı. Tosun, 15 yıldır emek verdiği kanalla yollarını ayırdıklarını söyleyerek ''Bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor'' dedi.

09.09.2024 12:40
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Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bir ay önce Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları açıklamalarına gösterdiği tepkinin ardından zorunlu izne çıkarılmıştı. Günler sonra konuyla ilgili açıklama yapan Tosun, kanalla yollarını ayırdı.

"YİNE ÜLKEMİN KALAN GÜZEL DEĞERLERİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

X hesabından yaptığı paylaşımla kanalla ilişiğini kesildiğini duyuran Gülbin Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan Doğan Şentürk'e ayrıca teşekkür ederim. Ve tabi bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor. Elbette yine ülkemin kalan güzel değerlerine katkı sağlamak için çabalayacağım. Herkese çok sevgi, selam ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa'daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılmıştı.

Kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili paylaşım yapan Tosun "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok" demişti.

Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

Mansur Yavaş, Gülbin Tosun, Magazin, 3-sayfa, Medya, Yaşam, NOW, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cem Toprak: ağa’nın bir tilkisi varmış, iyi hizmetkarmış. Tilki bir gün ölü numarası yapayım, bakalım ağa bana üzülecek mi demiş. Kahya tilki’nin vefat ettiğini ağaya iletmiş, ağa gelmiş tilkinin başına. Ayağının ucu ile tilkinin kafasını kaldırıp, kahyaya demiş ki; atın gitsin … Tabi tilki anlamış orada kullanıldığını ama … 47 4 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL: Tarafsız yayın yapan kuruluş senin ABB yi eleştirmene izin verirmi 29 6 Yanıtla
  • Camoka99: Çok uçmaya başlamıştı 21 12 Yanıtla
  • Erol AY: Biraz kantarın topuzu kaçmıştı.Kendisi için hayırlı olsun. 16 8 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Gülbin tosun iyi bir gazetecidir kıymeti bilinmedi Yeni yeri hayırlı olsun 8 15 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: ....Sen, yine de büyük lokma ye , büyük konuşma 18 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: üzülme sana işmi yok hanfendi 8 8 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş: Maalesef muhalifiyle iktidar yanlısıyla ülkemizde objektif yayın yapan kanal yok now ya eski adı ile fox tv chp li belediyelerin haklı olarak bile eleştirmesine izin verir mi tabi ki hayır burada önemli olan bu gazetecinin kovulması değil ülkemiz için en büyük sorun dürüst objektif tarafsız haber yapılamaması 9 3 Yanıtla
  • Yusuf cihan: ATV de iş verilmesi gerek 5 4 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: ....Sen, yine de büyük lokma ye, büyük konuşma. 2 4 Yanıtla
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