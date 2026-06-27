Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Sulak Mahallesi'nde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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