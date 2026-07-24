Nusaybin\'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kışla Mahallesi Midyat Yolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.