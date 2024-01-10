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Nusaybin'de Irak'a gitmekte olan tır kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de Irak'a gitmekte olan tır kaza yaptı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a gitmekte olan bir tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üç araç ve bir iş yerine zarar verdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Tır, trafik ışıklarında durmayarak girdiği mahalle arasında kaza yaparak araçlara ve bir dükkana zarar verdi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Nusaybin\'de Irak\'a gitmekte olan tır kaza yaptı: 2 yaralı
10.01.2024 - 15:58,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a gitmekte olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üç araç ve bir iş yerine zarar verdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İpekyolu güzergahı Midyat Kavşağı'nda 33 DDP plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 CTR 193 ile 33 DLM 20 plakalı otomobile ve plakası öğrenilmeyen minibüse çarptı. Kazada araçların yanı sıra bir dükkanda zarar gördü.

Minibüste yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardandan Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıklarından İdris Oğuz, Irak'a gitmekte olan tırın trafik ışıklarında durmayarak girdiği mahalle arasında üç araç ve bir dükkana zarar verdiğini söyledi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de Irak'a gitmekte olan tır kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusaybin'de Irak'a gitmekte olan tır kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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