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Nusaybin'de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ve sürücü yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

22.12.2023 - 00:41,
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- Nusaybin'de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ve sürücü yaralandı.

Kaza, 13: 00 saatlerinde, Mardin Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki M.A.Ç. idaresindeki motosiklet, yoldan karşıya geçen 13 yaşındaki R.K.'ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Nusaybin\'de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Nusaybin, Mardin, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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