Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Nusaybin'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yenituran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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