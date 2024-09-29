Nusaybin\'de Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Nusaybin- Midyat yolunda iddiaya göre, 2 kişi arasında yol verme meselesi yüzünden yumruklu, bıçaklı kavga yaşandı.

Meydana gelen olayda 1 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişi de darp edildi. Vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN