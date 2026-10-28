Ödemiş\'te hatalı sollama yapan kamyonet tırla çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Ödemiş Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. K.T. (32) yönetimindeki 35 CTL 972 plakalı tır, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan M.S. (51) idaresindeki 35 AD 9815 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsünün yaralandığı, aynı araçta yolcu olarak bulunan Coşkun Önder'in (60) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Önder'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.