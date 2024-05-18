Ödemiş\'te okul müdürü cinayeti davasında sanık yeniden yargılanacak

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in, makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayında, 'cinayete yardım ve ruhsatsız silah bulundurmak' gerekçesiyle yargılandığı davada 20 yıl 4 ay hapis cezası alan tutuklu sanık B.Y., Yargıtay'ın bozma kararının ardından bu kez 'azmettiren kişi' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle yargılanacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 7 yıl önce yaşanan olayda, okul müdürü Ayhan Kökmen'in makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesinde tutuklanan B.Y., Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'cinayete yardım ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık B.Y. hakkında yapılan 'yardım etmediği, azmettiren kişi olduğu' iddiaları üzerine durum temyiz edildi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 7 Şubat 2024 tarihinde karar bozuldu. Yargıtay bozma kararında B.Y.'nin 'yardım eden sıfatında olmadığı, aksine azmettiren kişi' olduğu belirlendi ve sanığın yeniden yargılanması istendi.

"Mahkeme karara uyarsa 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası verilecek"

Yeniden yargılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Süleyman Coşkun, B.Y.'nin ilk duruşmada 'yardım eden' sıfatıyla yargılandığı için 19 yıl ceza aldığını, yerel mahkemenin bu kişinin olaydaki rolünün 2 çocuğa yardım etmek olduğunu hükmettiğini ifade etti. Avukat Coşkun, "Biz de kişinin 'yardım etmediği, azmettiren kişinin B.Y.' olduğunu iddia etmiştik. Bu durum temyiz edildi. Yargıtay bozma kararında, bizim iddia ettiğimiz gibi 'yardım eden sıfatında olmadığı, aksine azmettiren kişi' olduğunu, belirliyor. Dosyayı bozup yerel mahkeme geri gönderiyor. Mahkemenin karara uyma ihtimali var. Uyma kararı verilirse ağırlaştırılmış müebbet olacak. Zayıf da olsa bozmaya uymama ihtimali de var. Mahkeme direnirse bu sefer ceza Yargıtay ceza genel kuruluna gidecek" ifadelerine yer verdi.

Önceki kararda iyi hal indiriminin uygulanmadığını belirten Coşkun, bu sefer de iyi hal indiriminin uygulanmamasını beklediklerini vurguladı.

Öte yandan, duruşmanın tekrar 11 Haziran'da olacağı öğrenildi. - İZMİR