Ödemiş\'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş'te silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR
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