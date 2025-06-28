Rus güçlerinin, Ukrayna'daki liman kenti Odessa'da 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya saldırdı. Kentteki 21 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.
Odessa Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, yaralı çocuklardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. - ODESSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Odessa'ya Saldırı: 2 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?