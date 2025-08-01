Ödüllü sanatçı Akyol'un kazasında yeniden keşif - Son Dakika
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Ödüllü sanatçı Akyol'un kazasında yeniden keşif

Ödüllü sanatçı Akyol\'un kazasında yeniden keşif
01.08.2025 15:19
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Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Laçin Akyol'un davasında mahkeme yeniden keşif kararı aldı.

Mersin'de 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

İsviçre'de müzik eğitimi alan ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan Laçin Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Ç. (27) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 6 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen genç sanatçının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Laçin Akyol'un kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık İbrahim Halil Ç., yayaya çarptıktan sonra frene bastığını ve pişman olduğunu söyledi. Kazaya tanıklık edenler ise aracın hızla geldiğini ve Akyol'un yaklaşık 10 metre ileri savrulduğunu ifade etti.

Mahkeme, kazanın meydana geldiği bölgede yeniden keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ödüllü sanatçı Akyol'un kazasında yeniden keşif - Son Dakika

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