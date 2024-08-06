Odunpazarı Belediyesi'ne ait araçların lastikleri kesildi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi'ne ait araçların lastikleri kesildi

Odunpazarı Belediyesi\'ne ait araçların lastikleri kesildi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, zabıta ekiplerinin sözlü saldırıya uğramasının ardından gece saatlerinde belediye araçlarının lastiklerinin kesildiğini açıkladı.

06.08.2024 16:06  Güncelleme: 16:09
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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, zabıta ekiplerinin, önceki gün Huzur Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilere ait lokantanın mühürlenmesi sırasında sözlü saldırıya uğramasının ardından gece saatlerinde de kimliği belirsiz kişiler tarafından Odunpazarı Belediyesi'ne ait park halindeki araçların lastikleri kesildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki yabancı uyruklu bir kişinin işlettiği lokantaya gitti. Ekipler, yaptıkları kontrollerde iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. İş yerinin mühürlenmesi işlemi sırasında söz konusu yabancı uyruklu kişi, zabıta ekiplerine sözlü saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin de yardımı ile iş yeri mühürlendi.

Odunpazarı Belediyesi'ne ait park halindeki araçların lastikleri kesildi

Olayın ardından gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan birçok aracın lastikleri kesildi. Durumu fark eden görevliler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 zabıta hizmet aracının 9 tekerinin gece saatlerinde kesildiği belirlendi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın takipçisi olacağız

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu tür saldırılar, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek ve toplumu huzursuz etmek amacı taşıyor. Olayın takipçisi olacağız ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımları atacağız. Zabıta araçlarımızın işlevselliğini sürdürebilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi artıracağız. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye açıklama yaptılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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