Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Eskişehir Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.08.2024 11:59
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait araçların lastiklerini kestiği iddiası ile Eskişehir Emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki yabancı uyruklu P.N'nin işlettiği lokantaya gitmiş, ekiplerin yaptıkları kontrollerde iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirlenmişti. İş yerinin mühürlenmesi işlemi sırasında P.N., zabıta ekiplerine sözlü saldırıda bulunmuş, söz konusu işyeri polis ekiplerinin de yardımı ile iş yeri mühürlenmişti.

Olayın ardından gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan birçok aracın lastikleri kesilmiş, durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde 6 zabıta hizmet aracının 9 tekerinin gece saatlerinde kesildiği belirlenmişti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. Zanlı, Eskişehir Emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamaya yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğün yetkilileri, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yetkililer, olayı kısa sürede açığa çıkaran İl Emniyet Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, yürüttükleri titiz çalışma için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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