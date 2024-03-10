Oğlunu ve karısını öldürüp tarlasına gömen katil zanlısı emeli polis yakalandı
İSTANBUL - Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi ile oğlunu silahla öldüren ve cesetlerini çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götürerek gömen emekli polis memuru yakalandı. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla öldürdükten sonra başlarını da keserek cesedi çuvala koymuş, memleketi Kırklareli'ne giderek tarlaya gömmüştü.
AİLELER KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU
Zeynep Bedir'in Cengiz Bedir'le ilgili olarak uzaklaştırma kararı aldırdığını bilen gerek Zeynep Bedir'in yakınları gerekse Cengiz Bedir'in yakınları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ
Bedir ailesini arama çalışmaları başlatan İstanbul polisi, Cengiz Bedir'in en son Kırklareli Çeşmeköy'e gittiğini belirlenişti. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de ortak çalışmasıyla yapılan aramada Cengiz Bedir gözaltına alındı. Eşi ve oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Cengiz Bedir cesetleri de gömdüğünü belirtti.
GÖMÜLEN CESETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLMİŞTİ
Cengiz Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini bulundu. Silahla öldürüldükten sonra birkaç parçaya kesildiği değerlendirilen cesetler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengiz Bedir ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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