OGM, Ankara Gölbaşı'ndaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara Gölbaşı'ndaki orman yangınına ilişkin, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangına ilişkin açıklama yapıldı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Gölbaşı'nda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadele ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.