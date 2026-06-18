Öğrenci Şekerle Nefessiz Kaldı, Öğretmen Kurtardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan öğrenci, öğretmenin heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nizip ilçesi Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında bir öğrencinin yediği şeker boğazına kaçarak soluk borusunu tıkadı. Durumu fark eden öğretmen Edip Yüksekova, öğrencisine heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Öğrencinin soluk borusunu tıkayan şeker, öğretmen Edip Yüksekova'nın müdahalesiyle çıkarılarak tekrar nefes alması sağlandı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin nefes almakta güçlük çeken öğrencisini kucağına alarak hemen heimlich manevrası uygulama anları ve yaşanan panik yer aldı. Müdahale sonrası o anlara şahit olanlar rahat nefes aldı. - GAZİANTEP