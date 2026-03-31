Öğrencilere Jandarma Eğitimi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, il ve ilçe genelinde eğitim gören öğrencilere yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı'nın tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliklerde öğrencilere; Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi, görev ve sorumluluk alanları, yürütülen faaliyetler ile sahip olduğu teknolojik imkanlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca jandarma teşkilatının güvenlik ve asayiş hizmetlerindeki rolü detaylı şekilde anlatıldı.

Faaliyetler kapsamında öğrencilerin kolluk kuvvetlerinin çalışmaları hakkında bilinçlendirilmesi, kurumların tanıtılması ve güvenlik bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinliklerde öğrencilerin soruları da yanıtlanarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne yönelik farkındalık oluşturuldu. - KÜTAHYA