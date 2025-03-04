Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı - Son Dakika
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Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7. sınıf öğrencisini darp ettiği öne sürülen öğretmen, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Öğrencisinin kafasına, koluna ve kaburgasına vurup sıraya fırlattığı öne sürülen öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

04.03.2025 23:31
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile şikayetçi olurken, "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÖĞRENCİYİ KABURGASINA VURUP SIRAYA FIRLATTI

İddiaya göre, bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi B.Ş. (12), sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından şiddete maruz kaldı. Derse giren öğretmenin, "Konuşan erkekleri sınıftan atarım" dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin, "Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?" diyerek karşılık verdiği, bu sözlere sinirlenen E.B.'nin, öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi.

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı

ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI

B.Ş., eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen E.B.'den şikayetçi oldu. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı

12 yaşındaki B.Ş., "Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B., derse girdikten sonra 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?' dedim. Ben böyle deyince 'Gel lan buraya' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu" ifadelerini kullandı.

Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
Kaynak: İHA

Mudurnu, 3-sayfa, Eğitim, Şiddet, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bir rüya null:
    kimbilir ne terbiyesizlik yaptida delirtti ogretmeni 283 209 Yanıtla
  • inşaat yapi:
    Hiçbir gerekçe öğrenciye şiddeti mazur gösteremez,,,O çocuğun babası yanında olsaydı darpedebilir miydi !!! Anında açığa alınıp ,adli ceza verilip, zorunlu rehabilitasyona gönderilmesi gerek..Öğretmenlik ,Polislik ,Doktorluk başta olmak üzere bazı meslekler den ivedilikle çürüklerin ayıklanması şarttır.aksi halde toplumun devlete ve adalete güveni sarsılır. 208 236 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Anne babaların yetiştiremediği çocuklar eğitim ortamında büyük sorun haline geliyor... Kolay o noktaya gelene kadar öğrenmene ne saygısızlıklar yapılmıştır... Böyle böyle eğitimi bitirdiler 291 93 Yanıtla
  • emin1579:
    Çocuk çok akıllı konuşmuş ve dogru söylemiş ne demek erkekler konuşursa sınıftan atarım,desene kim konuşursa sınıftan atarım neden kızları degil yani burada beyeni butonuna basanlar ögretmen herhalde 156 116 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Görüyorum ki burada kendi çocukken yaptıklarını unutup çoçuğa suç yükleyen bir yığın cahil ucube ler var adı üstünde çoçuk şu anki o zavallı aklınız ile bu yaştaki çoçuk arasında dağlar kadar fark var cahil soy ları 100 110 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Nadiren ahlaksız öğretmen çıkar Ama ahlaksız öğrenci çok buda onları Yetiştiren aileler sorumlu 159 31 Yanıtla
  • mehmet ayhan:
    Bizde küçükken öğretmenden çok dayak yedik ama yedğimizle kaldık benim kızıma öğretmen dövmüş darp raporu aldım okula gittim müdüre dedim o öğretmeni görürsem vuracağım iki gün okula gelmedi öğretmen şikayet olsa ne olcak tabiki bizde birşey yapamadık ama dövmeye hakkı yok kolay yetişmiyor evlat. 62 50 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Sanki biraz zorlama haber olmuş.. 56 9 Yanıtla
  • NECMETTİN HANCI:
    bizim zamanımızda Haydarpaşa derse girerdi hocalar, şimdikiler hemen şikayet 42 17 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Eyvah olay basına yansıdı ,şimdi ne olacak, söylüyorum tutuklanma ihtimali olmayan bu olay tutuklama ile sonlanacak neden insanlar kızmasın diye, yani dostlar alışverişte görsün, 40 14 Yanıtla
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