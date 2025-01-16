Öğretmeni Bıçaklayan Gençten Şok İfadeler - Son Dakika
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Öğretmeni Bıçaklayan Gençten Şok İfadeler

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Büyükçekmece'de bir öğrenci, takıntılı mesajlar gönderdiği kız öğrenciyi hedef aldı.

16.01.2025 14:41
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Büyükçekmece'de öğretmenini bıçaklayan gencin ifadesi ortaya çıktı

Gencin, bir gün önce kız öğrenciye attığı mesajlar ve ifadeleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin bir gün önce takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda B.Y.E.'nin kız öğrenciye, "yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de" dediği görüldü. E.'nin ayrıca ifadesinde kızı parçalara ayıracaktım dediği de öne sürüldü.

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde yaşanmıştı. 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının masasında oturduğu esnada boğazına bıçak saplamaya çalışıp yaraladıktan sonra kaçmıştı. B.Y.E.'nin tutuklandığı ve emniyette verdiği ifadesinde ise bir gün önce takıntı haline getirdiği kısa mesaj attığı hedefinin o olduğu öğrenildi. E. emniyetteki ifadesinde ise kan donduran şeyler söyledi. E., " O kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Çığlık atsa da kimse duymazdı çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" ifadelerini kullandı.

Kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı

B.Y.E.'nin takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Tüyler ürperten mesajda "Yaptıklarımın karşılığında özür niyetiyle 2 hediyem olacak. Toplam 2 bin 675 lira tuttu. İlerde beni çok göremeyeceksin akıl hastanesine yatırılacağım. Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de. Ne olur ne olmaz diye okulun yangın merdivenlerini seçtim" dediği görüldü.

Öğretmeni Bıçaklayan Gençten Şok İfadeler
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, İstanbul, 3-sayfa, Eğitim, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmeni Bıçaklayan Gençten Şok İfadeler - Son Dakika

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