Öğretmenler Yetersiz Maaşlar İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Öğretmenler Yetersiz Maaşlar İçin Eylem Yaptı

Öğretmenler Yetersiz Maaşlar İçin Eylem Yaptı

Eğitimin Gücü-Sen, öğretmen maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek Ankara'da eylem gerçekleştirdi.

21.12.2024 18:27
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Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası (Eğitimin Gücü-Sen), öğretmen maaşlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Eğitimin Gücü-Sen, öğretmen maaşlarının az olduğu gerekçe göstererek eylem gerçekleştirdi. Ulus Meydanı'ndaki eylemde basın açıklaması yapan Eğitimin Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitim çalışanların ve memurların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları dile getirmek için toplandıklarını dile getirerek, "Son açıklanan verilere göre yoksulluk sınırı 66 bin lirayı aşmıştır. Ancak bir öğretmen maaşı açlık sınırında, 40 bin lira düzeyindedir. Eğitim çalışanlarında ise bu oran daha düşüktür. Bu tablo eğitim çalışanlarının yokluğa mahkum edildiğini açıkça göstermektedir. Maaşlarımızı, bırakın insanca yaşamı en temel ihtiyaçlarımız salatalığı, domatesi, soğanı alamayacak haldedir. Bugün bir öğretmen, maaşıyla evinin masasına bir dilim ekmek, birkaç soğan koymak için düşünmek zorunda kalıyorsa ortada büyük bir ekonomik sıkıntı var demektir" açıklamasında bulundu.

"Bu bordroları kesinlikle kabul etmiyoruz"

Öğretmenlere verilen maaşların yeterli olmadığını söyleyen Özat, "Bu bordroları kesinlikle kabul etmiyoruz. ve bugün burada biraz sonra 15 yıllık öğretmenin bordrosunu yakacağım. 38 bin lira maaş 15 yıllık öğretmen ve aynı kişinin kirası 22 bin lira. Bunun içinde okula gidiş geliş yol paraları hariç tutuyorum. Biz öğretmenlere öğle yemeği istiyoruz. 600'e yakın okul gezdim bir buçuk yılda. Öğlen yemek yemiyor öğretmen. Öğretmen derslere aç giriyor öğleden sonra. Dışarıdan sipariş veremiyor. Bir yemek olmuş en ucuz 400 lira. Sefer tasıyla geziyor öğretmen" açıklamasında bulundu.

Eylem, Özat'ın konuşmasının ardından öğretmenlerin bordrolarını yakmasıyla son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yoksulluk, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Eğitim, Ekmek, Ulus, Son Dakika

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