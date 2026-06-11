Öğretmenlere Yangın Farkındalık Eğitimi

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik yangın farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Orman İşletme Müdürlüğümüzce öğretmenlere yönelik yangın farkındalık eğitimi yapıldı. Eğitim, Efeler, Köşk, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde her okuldan birer öğretmenin katılımıyla yapıldı. İşletme Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akçay ve işletme şefleri tarafından verilen eğitimlerde, öğretmenlere yönelik hazırlanmış sunum gösterildi" denildi. - AYDIN