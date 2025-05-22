Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt - Son Dakika
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Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok\'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci\'nin eşi Şükriye Aci\'den iddialara yanıt
22.05.2025 07:56
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İstanbul Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Şükriye Aci'nin 100 milyon TL karşılığında davadan çekildiği iddia edildi. Bu iddiaya yanıt veren Şükriye Aci, "Böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk." dedi.

İstanbul Kemerburgaz'da kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olaya neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmıştı. Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu.

Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARIMIZ GİDERİLMİŞTİR"

Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Müştekilerin sunduğu dilekçede, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den '100 milyon lira aldı' iddiasına yanıt

OĞUZ MURAT ACİ'NİN ANNE VE BABASINDAN TEPKİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise davadan vazgeçmediklerini söyledi. Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" dedi. Baba Aci, "Benim bu davadan beklentim en ağır cezayı alacaklar. Örnek olacak bu dava" dedi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den '100 milyon lira aldı' iddiasına yanıt

ACILI ANNE, GELİNİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Şükriye Aci'nin kararı gündeme bomba gibi düşerken, Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci'den gelinine sert tepki geldi. Rojda Altıntaş'a konuşan Pervin Aci, zehir zemberek sözler sarf etti.

Pervin Aci, gelininin paraya ihtiyacı olmadığını, çok lüks bir yaşam sürdüğünü belirtti. Hakkını helal etmediğini söyleyen Pervin Aci şunları söyledi: "Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler'de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var.

"OĞLUMUN KANINDA BOĞULSUNLAR"

Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı. O iki üç senelik kocasını bıraktı. Helal etmiyorum."

ŞÜKRİYE ACİ'DEN 100 MİLYON İDDİALARINA CEVAP

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin davadan çekilmek için "100 milyon TL aldığı" iddia edildi. Şükriye Aci ise Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci tarafından gündeme getirilen söz konusu iddiaya yanıt verdi. Şükriye Aci, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk. Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Timur Cihantimur, Eylem Tok, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • şakir:
    ya amma gundem yaptınız sankı bır trafık kazasıda olen bunlar kızılay baskanının kızı hakkında neden haber yapılmıyor neden tutuklama yapılmıyor adalet sadece ıslerıne geldıgıne uygulanıyor 23 15 Yanıtla
  • es342646:
    Maddi tamam da manevi nasıl giderilmiş!! 29 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Paran Varsa Yancıkta .............oynar .............ta 24 1 Yanıtla
  • batu kork:
    Cocugu babannesi ne ver bari manevi nasil gideriliyor anlamis degilim 17 0 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Ee kocana olanın cezası kalsın para alayım yani superr 11 0 Yanıtla
  • y k:
    Olan ölene derler ya olan ölene oldu, gerisi hikaye. 8 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Boş Torbaya Beygir Gelmez 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt - Son Dakika
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