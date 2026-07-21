Oğuzhan Uğur: Suçsuzum, Serbest Bırakılmayı Talep Ediyorum

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un Sulh Ceza Hakimliği ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum. Adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da arasında olduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli Oğuzhan Uğur'un adliyede verdiği Sulh Ceza Hakimliği ifadesi ortaya çıktı. Uğur "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum. Bugün savcılıkta ifade verirken avukatımın uyarması üzerine bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim, sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımızda böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi, bu konuşmadan 5-6 dk sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu, sonrasında bu durum bizi şaşırtmadı, zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim, savcılık makamından ayrıldığımda yine avukatıma 'bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum' diye sordum, avukatımda 'evet' cevabını verdi. Biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim, sonrasında yine internet haberlerinden şu an tutuklu olduğumu öğrendim, bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. Programlarımda sıkça bu tarz şikayetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür, adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi

Sulh Ceza Hakimliği tarafından düzenlenen kararda ise "Şüpheliler Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş'ın üzerlerine atılı "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işlemiş oldukları iddiasıyla tutuklamaya sevk edildikleri, mevcut delil durumu itibariyle üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması (şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı kararları, arama-el koyma- inceleme tutanakları), İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma evrakına ilişkin fezlekesi, dosyada delillerin tamamen toplanmamış olması, isnat olunan eyleme vasıf ve mahiyetinin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olması, eylemin işleniş biçimi hep birlikte gözetildiğinde adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı. Şüpheliler hakkında bu nedenle tutuklama kararı verildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifade edildi. - İSTANBUL