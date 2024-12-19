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Çocuk Şube'den okul servislerine denetleme

ANKARA - Ankara'da Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 108 okul çevresinde çocuk ve gençlerin korunması maksadıyla okul servislerine denetleme yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nce Ankara genelinde 108 okul çevresinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması yapıldı. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan denetim kapsamında birçok servis aracı ve otomobil denetlendi.

"Her şeyden önemli çocuklar"

Uygulama sırasında polis ekiplerince belgeleri kontrol edilen servis şoförü Yaşar Ertürk, "Çocukları dikkatli indirip dikkatli bindireceksin. Kemerlerini bağlattıracaksın. Kendimizden önemli çocuklar. Tabii ki dikkat edeceğiz her şeye. Rehberimiz var, o indiriyor ve bindiriyor. Rehberimiz, çocukları yerine oturttuktan sonra biz kalkış yapıyoruz. Her şeyden önemli çocuklar" diye konuştu.