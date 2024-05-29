Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı - Son Dakika
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Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Olayın dün bir ortaokulun tuvaletinde meydana geldiği belirtilerek, mağdur öğrenci ve velisinin şikayetçi olduğu tespit edildi. Konunun taraflarının ifadeleri ve mevcut bulgular değerlendirildiğinde, olayın münferit bir hadise olduğu ve Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişinin taraf olmadığı saptandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı adli inceleme yürütürken, eğitim müfettişleri de idari tahkikat için görevlendirildi. Okul idaresi ise disiplin işlemlerini başlattı. Akran zorbalığı olaylarına karşı hassasiyetle yaklaşılan açıklamada, yaşanan gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

29.05.2024 18:50
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Okul tuvaletindeki şiddet olayına tahkikat başlatıldı

DÜZCE - Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, olayın dün bir ortaokulun tuvaletinde meydana geldiği ifade edilerek, "Irak uyruklu 8. sınıf öğrencisi B. tarafından, 7. sınıf öğrencisi U.'ya tokat atıldığı, mağdur öğrenci ve velisinin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Mevcut bulgular ve konunun taraflarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, kamuoyuna yansıtıldığı gibi Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişi ya da çocuğun konunun tarafı olmadığı, konunun münferit bir hadise olduğu, söz konusu okulda kayıtlara girmiş benzeri bir hadisenin daha önce yaşanmadığı saptanmıştır" denildi.

"İdari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirildi"

Olaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca adli inceleme yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Ayrıca idari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirilmiş, okul idaresi tarafından ise disiplin işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır. Okullarımızda yaşanan ya da yaşanabilecek her türlü akran zorbalığı olayı hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alınmakta olup söz konusu olayla ilgili yaşanan gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce Valiliği, Afganistan, İnceleme, Suriye, Hadise, Düzce, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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