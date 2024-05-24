Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada

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Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 08:55
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Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı esnada helyum gazlı balonlar bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası etrafı alevler kaplarken, patlama alanında yakınında bulunan 6 öğrenci yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan öğrencilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken 2 öğrenci ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama ve panik anları cep telefonu kamerasında

Öğrencilerin durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, helyum gazlı balonların patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti. O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

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