Okulun kapanacağı iddiası velileri sokağa döktü; yolu kapattılar - Son Dakika
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Okulun kapanacağı iddiası velileri sokağa döktü; yolu kapattılar

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Örnek İlkokulunun ek binası olarak hizmet veren okulun kapatılacağı dedikodusu velileri endişelendirdi. Veliler, okulun yakınından geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle okulun kapatılmasını protesto etmek için eylem yaptı. Eylemde, okulun kapanmaması ve öğrencilerin mağdur olmaması talep edildi.

24.07.2024 00:31
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Okulun kapanacağı iddiası velileri sokağa döktü; yolu kapattılar

Esenyurt'ta yüksek gerilim krizi, okulun taşınacağı iddia edildi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta veliler, yüksek gerilim hattının yakınından geçtiği nedeniyle kapanacağı iddia edilen okul önünde eylem yaptı. Onlarca vatandaş sokağı trafiğe kapatarak okulun kapatılmamasını istedi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Örnek İlkokulunun ek binası olarak 4 yıldır hizmet veren okulun kapatılacağı dedikodusu ortalığı karıştırdı. Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan ek bina önünde toplanan onlarca veli, yola taş dökerek trafiği kapattı. Öğrencilerin farklı adreslerde eğitim hayatına devam etmesini istemeyen veliler, yüksek servis ücretlerinden yakındı. Polis ekipleri eylem yapan vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, okulun kapanmamasını istedi.

"1500 öğrenci nereye gidecek"

Öğrencilerin mağdur olacağını belirten Nurcan Aslan, "Kayıt yaptırmaya giden insanlar şans eseri öğrenmiş, çoğu öğrencinin kayıtları farklı okullarda çıkmış. Yüksek gerilim hattından ötürü okulun kapatılacağı iddiası var. Zaten okulda farklı bir okulun ek binası, ismi yok. Benim kızım 4 senedir burada okula gidiyor, ben burada yaşadıkça okulun değişmemesini istiyorum. Servis ücretleri belli, kiradayım, benim verebilecek durumum yok. 1500 öğrenci nereye gidecek, yetkililer bu konuya bir çözüm bulsun" dedi.

Halil Aksoy, "Çocuklarımız başka okullara verilecek. Zaten sınıfların durumu ortada, 50-60 kişi okuyorlar. Başka okullara servis ile göndereceğiz, servis ücretlerini biliyorsunuz zaten. O paraları vermemiz mümkün değil zaten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulun kapanacağı iddiası velileri sokağa döktü; yolu kapattılar - Son Dakika

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