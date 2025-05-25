Ölmüş yunus balığını sırtında taşıdı
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir vatandaş, ölmüş yunus balığını sırtında taşıdı. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Sahili'nde meydana geldi. Bir vatandaş, ölmüş yunus balığını sırtında taşıyarak kenara getirdi. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ölü Yunusu Taşıyan Vatandaş - Son Dakika
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