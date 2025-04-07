Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

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Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde hafif ticari araç gişelerde bekleyen tırın altına girdi. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen araçta bir kişi hayatını kaybetti.

07.04.2025 08:54
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazanın ardından aynı bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde saat 08.00 sıralarında hafif ticari araç, gişelerden geçiş esnasında bir tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

BİR KAZA DAHA OLMUŞTU

Geçtiğimiz cumartesi günü de aynı gişelerde feci bir kaza daha meydana gelmişti. Hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı tırın altına girmişti. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazadan olay yeri görüntüleri şu şekilde:


Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YÜCEL ELMACIOĞLU:
    NEDİR BU BARİYERLİ GEÇİŞ SORUNU BARİYER OLACAKSA NEDEN OTOMATİK GEÇİŞ 46 2 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    bende bu yolları kullanıyorum yavaşlatıcı bir sistem yok uyarı veya asfaltta.ayrıca gişe nedir hgs ne güne duruyor.. 30 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu kazaları yapan şahıslar ya intihar ediyorlar ya da ehliyeti manavdn almışlar. 19 10 Yanıtla
  • Cemil Güncüm:
    bu yeni yolların gişe giriş ve çıkışları hangi akla hizmetse zemin beton yapılmış en ufak yağışta sabun gibi kayıyor nasıl bir mühendislikse resmen vatandaşa tuzak 17 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    gişelere gelmeden bir uyarı gerekiyor bu ne tür bir uyarı olur araştırılması gerekir..Hızını azaltması uyanması gerekiyor 16 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    Kurallar uymak lazım Allah rahmet etsin 11 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    özellikle orda tır mi bekliyor bu araclar.carpacak baska arac yokmu 1 0 Yanıtla
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