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Ölümden saniyelerle kurtuldular

ELAZIĞ - Elazığ'da yolda hızla ilerleyen ve aniden drift atan sürücü, az daha faciaya neden oluyordu.

Olay geçtiğimiz günlerde, merkez Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Plakası öğrenilemeyen araç, hızla ilerledikten sonra dirft atarak birden solundaki caddeye girmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen grup, saniyelerle araçların arasında kalmaktan kurtuldu. Sürücüsünün trafiği tehlikeye sokarak sürdüğü araç yayaların ayaklarının üzerinden geçerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.