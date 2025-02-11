''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu - Son Dakika
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''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

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Tekirdağ'da bir şahıs, sosyal medya hesabından "Ölümümüzden eski eşim sorumludur" paylaşımı yaptı. Paylaşımı görenlerin ihbarı üzerine eve çilingirle giren ekipler; şahsı yaralı halde, 13 yaşındaki kızının ise cansız bedenini buldu.

11.02.2025 11:46  Güncelleme: 11:56
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Tekirdağ dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Bir süre önce eşinden boşanan A.Y.'nin sosyal medyadan eski eşini suçlayarak yaptığı paylaşımı görenler hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Çok geçmeden evdeki korkunç manzarayla acı haber geldi.

'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

"BİZİM ÖLÜMÜMÜZDEN O SORUMLUDUR"

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan A.Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah" notunu paylaştı.

'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

BİLEKLERİ KESİKTİ, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

Paylaşımı görüp A.Y.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba A.Y.'yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y'yi ise ölü buldu.

'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜNDE 'İLAÇ' ŞÜPHESİ

A.Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.'nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.'nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

\'\'Ölümümüzden o sorumludur\'\' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa ''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    muhterem eşi kına yaksın artik 74 36 Yanıtla
  • Suzi:
    13 yaşındaki çocuk dan ne istedin. Ülke berbat bir yozlaşmanın içinde. Herkes cinnet geçiriyor 56 1 Yanıtla
  • Yaşar Yılmaz:
    ALLAH korusun yazık,insan olmak zor iş bu çocugun günahı ne bilinçsiz insanlar aile kurarsa olacagı bu,anne olamamış baba olamamış iki insan ALLAH AFFETSİN bir daha kimse böyle şeyler yaşamasın İNŞAALLAH 23 1 Yanıtla
  • bülent C.:
    Babalık yapamamış hatta hiç baba olmayıda hak etmemiş. Çoçuğun suçu neydi. ? O kadına rağmen daha istekli ve mücadeleci bir hayat kurmalıydın. Herşeye inat yeni bir sayfa açarak kızınla birlikte yaşayıp gidecekken , yaptığı yakıştımı oldumu ? 19 0 Yanıtla
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