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Önemli kişilerin ve yerlerin güvenliği, Koruma Daire Başkanlığının kadın polislerine emanet

Önemli kişilerin ve yerlerin güvenliği, Koruma Daire Başkanlığının kadın polislerine emanet

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından verilen 'Koruma Branş Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan kursiyer kadın polisler, üst kademe devlet yetkilileri ile önemli yerlerin güvenliğinin sağlanmasında görev alıyor.

08.03.2025 09:55
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Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından verilen 'Koruma Branş Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan kursiyer kadın polisler, üst kademe devlet yetkilileri ile önemli yerlerin güvenliğinin sağlanmasında görev alıyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezinde 'Koruma Branş Eğitimi' alan kadın polisler daha sonra ülkenin ve dünyanın dört bir yanında görev alıyor. Önemli devlet insanları, Türk ila yabancı diplomatlar ve üst düzey yetkili kişilerin güvenliğinden sorumlu koruma polisleri, bu kişilerin bulunacağı yerleri de her türlü tehlikeden koruyor. Haftalar süren zorlu fiziksel ve zihinsel eğitimlerin ardından uzmanlaşan koruma polisleri, beceri ve kabiliyetlerini ise gerçekçi tatbikatlarla diri tutuyor. Yaşanması muhtemelen bütün olumsuz durumları karşı daima hazır olan korumalar görevlerden edindikleri tecrübelerle de gücüne güç katıyor.

"Görev öncesinde detaylı bir keşif ve risk analizi yapıyoruz"

Görev öncesi hazırlıklarından bahseden Başkomiser Ayşe Bayrak Oruç, "Koruma Daire Başkanlığı olarak önemli kişilerin, bina ve tesislerin, ayrıca hava ve limanlarımızın güvenliğini koordine etmekteyiz. Koruma alanında görev alacak personelin öncelikle eğitim almasını sağlıyoruz. Görev öncesinde detaylı bir keşif ve risk analizi yapıyoruz. Görev alanı ve korunacak kişilerin hareket rotaları titizlikle planlanırken, ekiplerin görev sırasında nasıl hareket edecekleri ise muhtemel acil durum senaryo tatbikatları ile belirlenmektedir" dedi.

"Personelin görevini en iyi şekilde yerine getirmesini ve üstün atış kabiliyetlerinin kazandırılması amaçlıyoruz" dedi.

Verilen eğitimlerle ilgili konuşan Komiser Yardımcısı Fatma Büşra Arslan, "Koruma personelleri arasında yer alabilmek için öncelikle Emniyet Teşkilatı mensubu olmak gerekmektedir. Ardından ise Koruma Daire Başkanlığımızda 'Koruma Branş Eğitimi' alınması gerekmektedir. Bu eğitimde personelin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi ve üstün atış kabiliyetlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. İstihbarata karşı koyma, terör örgütlerinin güncel durumlarının yanı sıra iletişimden başlayarak protokol ve görgü kurallarından yüzmeye, ilk yardım, yaya ve araçlı koruma durumları ve atış simülasyon eğitimleri verilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Mesleğimizi çok sevdiğimizden dolayı zorlukların üstesinden rahat bir şekilde gelebiliyoruz"

Mesleğine olan sevgisini dile getiren Polis Memuru İrem Buse Budak, "Tabii ki bizleri de zorlayan durumlar oluyor ama biz vatanımızı ve mesleğimizi çok sevdiğimizden dolayı bu zorlukların üstesinden çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Düzenli olarak atış poligonlarında ve polis savunma taktikleri eğitimleriyle kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel kondisyonumuzu korumak için ise spor yapıyoruz ve stres yönetimi üzerine düzenlenen seminerlere katılıyoruz. Ayrıca ileri sürüş teknolojileri ve yeni güvenlik teknolojileri hakkında sürekli eğitim alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Soğukkanlılık ve hızlı karar alma durumlarını ön plana koyuyoruz"

Hızlı ve doğru karar vermenin önemine değinen Başkomiser Reyhan Kılıçarslan, "Görev öncesinde yoğun bir odaklanma ve sorumluluk hissediyoruz. Görev anında ise soğukkanlılık ve hızlı karar alma durumlarını ön plana koyuyoruz. Görev sonrasında da eğer başarıyla tamamladıysak büyük bir rahatlama ve gurur duyuyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığında ise eksikliklerimizi analiz edip ders çıkarmak da bizim için önemli bir süreç. Bu alan görev yapmak isteyenlere en büyük tavsiyem: Fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini sürekli geliştirsinler. Soğukkanlılık, disiplin ve ekip çalışmasına yatkınlık bu meslekte başarılı olmanın anahtarıdır. Ayrıca kriz anında doğru ve hızlı karar alabilme yeteneği üzerine de çalışmalar yapmaları ve bu konuda sürekli bir şekilde eğitim almaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Kadın polislerimiz birçok alanda başarıyla görev yapıyor"

Kadınlar her meslekte olduğu gibi polislikte de başarılı olduklarını kaydeden Kılıçarslan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle toplumsal yaşamda, ailede ve çalışma hayatında önemli roller üstlenen kadınlarımızı onurlandırmak için bir aradayız. Koruma polisleri olarak da devlet büyüklerinden diplomatik temsilcilere, kamu binalarından tehdit altında olan kişilere kadar geniş bir alanda görev yapıyoruz. Kadınların eğitimden iş hayatına, sosyal yaşamdan siyasete kadar her alanda güvenle ilerleyebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen bizler görevini en iyi şekilde yerine getirirken, kadınların da her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyoruz. Kadın polislerimiz asayişten terörle mücadeleye, trafik denetimlerinden istihbarata kadar birçok alanda başarıyla görev yapıyor. Onların varlığı da teşkilatımızın daha güçlü, etkin ve kapsayıcı olmasını sağlamaktadır" dedi.

"Fedakarlıkları ve azimleriyle bizlere ilham olan tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum"

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kılıçarslan, "İçişleri Bakanımızın önderliğinde, Emniyet Genel Müdürümüz ve Koruma Daire Başkanlığımızın emir, talimat ve destekleriyle görevimizi daha büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bu anlamlı günde de görevi başında şehit olan kadim polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların cesaretleri ve fedakarlıkları bizlere her zaman yol gösterecektir. Bu vesileyle de toplumuzun her alanında emekleriyle varlık gösteren, fedakarlıkları ve azimleriyle bizlere ilham olan tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Önemli kişilerin ve yerlerin güvenliği, Koruma Daire Başkanlığının kadın polislerine emanet - Son Dakika

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