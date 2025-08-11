Operatörlerden Depremzedelere Ücretsiz İletişim

GSM operatörleri, depremin yaşandığı bölgelerdeki müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

GSM operatörleri Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgelerindeki müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

Türk Telekom'un deprem bölgesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Turkcell tarafından yapılan paylaşımda ise "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer operatör olan Vodafone'un paylaşımında da, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA