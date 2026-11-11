Ordu Altınordu'da 4 katlı binanın çatı katındaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ordu Altınordu'da 4 katlı binanın çatı katındaki yangın kontrol altına alındı

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Ordu Altınordu\'da 4 katlı binanın çatı katındaki yangın kontrol altına alındı
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Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışması soncu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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