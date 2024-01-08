Ordu\'da 2023 yılında yapılan çalışmalar açıklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından 2023 yılında yürütülen çalışmalar açıklandı.

Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısı ile ilin 2023 yılı güvenlik ve asayiş durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy rakamlarla 2023 yılında yapılan faaliyetleri anlattı.

İl Emniyet Müdürü Aksoy, toplantıda yaptığı açıklamada 2023 yılında asayiş olayları ile ilgili, Ordu genelinde 16 bin 689 olayın meydana geldiğini, kişilere karşı gerçekleşen 9 bin 117 olayın yüzde 99'unun, mal varlığına karşı gerçekleşen 2 bin 731 olayın ise yüzde 90'ının aydınlatıldığını söyledi. Aksoy ayrıca, 20 bin 48 şüpheli şahsa işlem yapılarak, 210 şahsın tutuklandığını ifade etti.

"Aranması bulunan toplam bin 825 şahıs yakalandı"

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, 2023 yılında ilde yürütülen çalışmaları şu şekilde sıraladı, 2023 yılı asayiş olayları ile ilgili, "143 tabanca, bin 23 adet mermi, 44 adet dolu tüfek fişeği, 27 adet kurusıkı tabanca, 20 adet av tüfeği, 160 adet kesici alet ele geçirildi. İlimiz genelinde dilencilik, emre aykırı davranış, kumar oynamak, sarhoşluk, tütün mamullerinin tüketilmesinden toplam 2 bin 214 kişiye idari işlem yapılmış olup, hapis cezasına göre aranan 781 şahıs ve ifade için aranan bin 44 şahıs olmak üzere toplamda bin 825 aranan şahıs yakalanmıştır" dedi.

"Kaçakçılık suçundan 331 şüpheli şahıs yakalandı"

Kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Aksoy, "Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan 216 operasyonda 331 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan 28 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış. 31 şahıs ise tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucu bin 41 şişe kaçak içki, bin 447 paket kaçak sigara, 3 adet kaçak tarihi eser. 33 bin litre kaçak akaryakıt, 859,5 kilo kaçak açık kıyılmış tütün, 18 milyon 962 bin 900 adet içi tütün dolu ve boş makaron, 2 bin 372 adet kaçak paketlenmiş tütün, 13 bin 289 adet kaçak emtia, 630 adet sahte para, 438 adet sahte belge, 46 adet ruhsatsız tabanca, bin 739 adet fişek, 7 adet uzun namlulu silah, 19 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Uyuşturucu ile mücadelede 742 şüpheli yakalandı"

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik toplamda 540 operasyon gerçekleştiğini ve bu olaylarda 742 şüpheli şahsın yakalandığını ifade eden Aksoy, "Bu çalışmalarda 121 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 244 kilo 515 gram skunk, 28 kilo 297 gram esrar, 9 kilo 719 gram toz esrar, 7 bin 686 adet sentetik ecza, 3 kilo 396 gram metamfetamin, 5 bin 830 adet ecstasy, 1 kilo 816 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"Ölümlü trafik kazaları yüzde 21,4 azaldı"

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, trafik kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalarda bir yılda 593 bin 636 aracın kontrol edildiğini, 96 bin 848 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldığını, bin 308 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 124 sürücünün ehliyetinin geri alındığını belirtti. Aksoy, "İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 11 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 956 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 2 bin 807 vatandaşımız yaralanmıştır. Trafikte kaza ihtimalini en aza indirmek için yapılan denetimler sonucunda: 2023 yılı içerisinde bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 21, 4 oranında azalma olmuştur" şeklinde konuştu.

Terör operasyonlarında 78 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 83 aynı operasyonda 78 şahıs yakalanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise tutuklandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda ise '298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Muhalefet' ile '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet' suçları da dahil olmak üzere toplam 37 şahsa adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis sorumluluk bölgelerinde yürütülen toplamda bin 768 bilgilendirme faaliyeti sonucunda 57 bin 85 kişiye ulaşılırken, 32 bin 632 broşür dağıtıldı, 193 afiş asıldı. - ORDU