Ordu'da 33 Şahıs Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 36 şahıstan 33'üi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 57 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 36 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU